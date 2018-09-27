Рефери боя Нурмагомедов — Макгрегор поделился своим состоянием до поединка

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Рефери самого ожидаемого боя года между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором Херб Дин не чувствует нервного напряжения перед боем, сообщает ТАСС.

«Я очень рад тому, что меня удостоили такой чести и доверили работать на этом поединке. Этот бой выделяется как самый большой поединок в MMA за последнее время. Это показывает, насколько вырос наш спорт.

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Я не нервничаю. Я просто сосредоточен на хорошей работе для двух бойцов и болельщиков. Это всегда было моим фокусом во всех поединках, больших и не очень, которые мне доверяли на протяжении многих лет», — признался Дин.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев три поражения. Нурмагомедов в свою очередь стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед, не потерпев ни одного поражения.

Ранее российский боец MMA раскритиковал Макгрегора за «пропаганду алкоголя».