Форвард «Валенсии» установил уникальный рекорд мирового футбола
Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи отметился забитым мячом в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу против «Сельты» (1:1), сообщает «Советский спорт».
Таким образом, 24-летний бельгиец стал первым футболистом в 21-м веке, которому удалось отличиться голом в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.
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Во Франции Батшуайи выступал за «Марсель», в Англии защищал цвета «Челси», а в Германии играл за дортмундскую «Боруссию».
Минувшим летом форвард перешел на правах аренды в «Валенсию». Его трансфер до сих пор принадлежит «Челси».
Ранее сообщалось, что Денис Черышев не помог «Валенсии» обыграть «Сельту» в чемпионате Испании.