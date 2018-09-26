Тренер «Монако» разочарован командой в первом матче Головина в стартовом составе
Главный тренер «Монако» Леандру Жардим прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата Франции от «Анже» (0:1), передает «Советский спорт».
В стартовом составе монегасков впервые вышел российский полузащитник Александр Головин. 22-летний хавбек провел на поле весь матч.
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«В предыдущих двух матчах я видел полную самоотдачу. А сегодня я разочарован. Команда играла не с тем отношением, которое я от них требовал. Были технические огрехи, неточные передачи. На будущее мы должны совершенствоваться в этом направлении», — приводит слова специалиста официальный сайт «Монако».
Ранее сообщалось, что Жардим рассказал о целях клуба на сезон.