Тренер «Монако» разочарован командой в первом матче Головина в стартовом составе

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Главный тренер «Монако» Леандру Жардим прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата Франции от «Анже» (0:1), передает «Советский спорт».

В стартовом составе монегасков впервые вышел российский полузащитник Александр Головин. 22-летний хавбек провел на поле весь матч.

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«В предыдущих двух матчах я видел полную самоотдачу. А сегодня я разочарован. Команда играла не с тем отношением, которое я от них требовал. Были технические огрехи, неточные передачи. На будущее мы должны совершенствоваться в этом направлении», — приводит слова специалиста официальный сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что Жардим рассказал о целях клуба на сезон.