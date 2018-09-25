Головин впервые попал в стартовый состав «Монако»
Французский «Монако» объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата Франции против «Анже», сообщает «Советский спорт».
Примечательно, что с первых минут у «монегасков» сыграет российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Сидибе, Глик, Хенрикс, Аолу, Тилеманс, Головин, Шадли, Грансир, Фалькао (к).
Реклама
22-летний Головин дебютировал за «Монако» 21 сентября в игре шестого тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:1), выйдя на поле на 72-й минуте вместо Софьяна Диопа и не отметился результативными действиями.
Ранее Головин уже прокомментировал свой дебют за «Монако».