Исландский игрок ЦСКА поддерживал команду в дерби на фанатской трибуне

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Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон пришел поддержать команду в дерби против «Спартака» на фанатскую трибуну, сообщает RBworld.org.

Исландец отправился на трибуну с активными фанатами армейцев во втором тайме. Отмечается, что защитник поучаствовал в «зарядах» болельщиков, а также скандировал различные кричалки.

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25-летний Магнуссон присоединился к красно-синим минувшим летом. Сейчас исландец восстанавливается после полученного повреждения в матче прошлого тура против «Уфы».

Игра ЦСКА — «Спартак» завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что тренер ЦСКА пропустил пресс-конференцию из-за похорон.