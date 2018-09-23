Неймар подарил футболку выбежавшему на поле ребенку

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился широким жестом по окончании встречи 6-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (3:1), сообщает «Советский спорт».

После матча, который проходил на стадионе «Роазон Парк», на поле выбежал ребенок, направившийся прямиком к лидеру парижан. Неймар дал отмашку стюардом с просьбой не вмешиваться, а после обнял юного болельщика и подарил ему свою игровую футболку.

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Фанаты на трибунах «Роазон Парк» встретили поступок бразильца громкими аплодисментами.

Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте AS.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Англии сравнил Неймара с Ким Кардашьян.