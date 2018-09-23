ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Московские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в центральном матче 8-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1.

На 30-й минуте встрече полузащитник Фернандо вывел красно-белых вперед благодаря эффектному исполнению штрафного удара, однако на 63-й минуте хавбек армейцев Никола Влашич сравнял счет.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА назвали «иудой и наркоманом» перешедшего в «Спартак» Романа Еременко.

Футбол. Чемпионат России. 8-й тур

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:1

Голы: 0:1 — Фернандо, 30; 1:1 — Влашич, 63.