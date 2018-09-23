«Челси» впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Англии‍

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«Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на лондонском стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, подопечные Маурицио Сарри впервые потеряли очки в чемпионате Англии в этом сезоне.

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Ранее сообщалось, что гол Харри Кейна помог «Тоттенхэму» переиграть «Брайтон» в матче чемпионата Англии.

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 0:0