ЦСКА и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России
Московские ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».
Полностью стартовые сочетания команд выглядят следующим образом:
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Иван Обляков, Федор Чалов.
«Спартак»: Александр Максименко, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Лоренцо Мельгарехо, Фернандо, Роман Зобнин, Ивелин Попов, Софьян Ханни, Александр Самедов, Луис Адриано.
Игра пройдет 23 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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