Футболисты «Зенита» Кокорин и Маммана заявлены на матч с «Локомотивом»
Стали известны составы санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» на матч восьмого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Главным событием явлется наличие в запасе футболистов сине-бело-голубых Александра Кокорина и Эмануэля Маммана, которые восстановились после травм.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Эдер.
«Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее известный артист и футбольный болельщик Михаил Боярский сделал свой прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
Наш состав на #ЗенитЛоко.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 сентября 2018 г.
Давайте, парни! Верим �� pic.twitter.com/mj3eeMh2Q9