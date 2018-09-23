Футболисты «Зенита» Кокорин и Маммана заявлены на матч с «Локомотивом»

Стали известны составы санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» на матч восьмого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Главным событием явлется наличие в запасе футболистов сине-бело-голубых Александра Кокорина и Эмануэля Маммана, которые восстановились после травм.

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«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Эдер.

«Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее известный артист и футбольный болельщик Михаил Боярский сделал свой прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».