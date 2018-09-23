Касаткина вышла во второй круг турнира в Китае

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13-ая ракетка мира и первая ракетка России Дарья Касаткина преодолела первый круг турнира в Китае, в двух партиях переиграв представительницу Украины Люсю Цуренко, сообщает «Советский спорт».

Спортсменки провели на корте час и 50 минут и не выполнили ни одного эйса. 21-летняя Касаткина допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ее соперница шесть раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

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Во втором круге Касаткина сыграет против Хорватки Бернарды Перы. В минувшем сезоне Дарья на турнире в Ухане добралась до третьего круга, где уступила соотечественнице Екатерине Макаровой.

Ранее Австриец Тим стал вторым финалистом теннисного турнира в Санкт-Петербурге.