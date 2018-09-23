Организаторы боя Поветкин — Джошуа неправильно назвали возраст россиянина

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Организаторы боя Александра Поветкина с Энтони Джошуа неправильно назвали возраст российского боксера, сообщает ТАСС.

На экранах стадиона «Уэмбли», где проходит поединок, появилась информация, что российскому спортсмену 34 года. На самом деле, Поветкину 39 лет.

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Боксеры сражаются за звания, которые сейчас принадлежат Джошуа: это титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что российский боксер Кузьмин готов провести реванш с Прайсом.