Адвокат Глушакова: его жена сменила замки и забрала детей

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Адвокат полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская прокомментировала интервью его супруги, в котором та утверждала, что муж якобы избивал ее, а также требует от нее алиментов, сообщает Super.

«Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как было выброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения в непрофессионализме. Я думаю, что это спланированная продуманная акция против Дениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она не Дарьей, а ее окружением.

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Хотела бы еще обратить внимание, что Дарья изначально знала, что в бане были друзья и одноклассница Дениса. Она уже сама раскрыла ее личность. Дарья, понимая это, специально кричала «проститутка» для видео. Она сегодня дала интервью, в котором утверждает, что ей сообщили, что у «Спартака» выходной день и местонахождение мужа. А на видео она кричит, что это происходит перед игрой. Опять целенаправленная ложь, чтобы дискредитировать Дениса! Она прекрасно знает, что «Спартак» перед играми закрывается на сутки на базе и им запрещено ее покидать.

Если Денис решит, что детям лучше с ним, соотвественно, родитель, который не проживает с детьми будет платить алименты. 80 тысяч — это средняя сумма потребления двух среднестатистических детей. Но, естественно, ему не нужны никакие алименты от Дарьи. Это не более, чем закон», — заявила юрист.

Ранее сообщалось, что Глушаков может перейти в «Краснодар».