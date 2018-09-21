Бекхэм пофлиртовал с актером Рейнольдсом

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Футболист Дэвид Бекхэм сделал милый комплимент голливудскому актеру Райану Рейнольдсу, передает «Советский спорт».

Комментарий, оставленный футболистом в инстаграме Рейнольдса, привлек подписчиков.

Канадский актер опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя «6 Underground», в котором исполняет главную роль. В комментариях Бекхэм написал: «Господи, какой же ты привлекательный».

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Подписчики артиста тут же среагировали на комментарий и принялись писать, что хотят увидеть свадьбу Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой. Отметим, что и Бэкхэм, и Рейнольдс женаты. Ранее футболист и актер вместе снялись в рекламе фильма «Дэдпул».

Ранее Бекхэм пригласил аргентинского футболиста «Барселоны» в свой клуб MLS.