Гол Игуаина принес «Милану» победу над «Дюделанжем» в матче Лиги Европы
«Милан» обыграл «Дюделанж» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась победой миланской команды со счетом 1:0.
Единственный гол в матче за свой счет записал аргентинский нападающий «россонери» Гонсало Игуаин, отличившийся на 59-й минуте игры.
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Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы.
Футбол. Лига Европы. 1-й тур
«Дюделанж» (Дюделанж, Люксембург) — «Милан» (Милан, Италия) — 0:1
Голы: 0:1 — Игуаин, 59.