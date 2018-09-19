Пост Нурмагомедова с критикой Тимати был удален службой поддержки Инстаграма

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что пост, в котором он грубо ответил рэперу Тимати, был удален службой поддержки Инстаграма, сообщает «Советский спорт». Соответствующий скриншот спортсмен опубликовал в своем профиле.

«Мы удалили вашу публикацию за враждебные высказывания или символы, так как это противоречит нашему Руководству сообщества. Если вы снова нарушите Руководство сообщества, доступ к вашему аккаунту может быть ограничен или заблокирован», — говорится в сообщении.

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Скандал разразился после того, как Нурмагомедов поддержал отмену концертов Егора Крида и MC Doni в Дагестане. После этого Тимати записал видеообращение на своей странице в инстаграме, призвав не навязывать свое мнение другим.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов удалил пост с критикой Тимати.