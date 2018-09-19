Промоутер назвал бой с Поветкиным самым тяжелым испытанием за карьеру Джошуа

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Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный столкнется с самым большим испытанием за всю карьеру, когда выйдет на бой с россиянином Александром Поветкиным, передает Boxing Scene.

Джошуа, ранее ни разу не побежденный в 21 поединке, будет защищать свои титулы в тяжелом весе.

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«Я очень беспокоюсь об этом бое, — сказал Хирн, — все смотрят на него как на потенциальную битву года. Но на бумаге — это тяжелейший вызов в карьере Джошуа».

«У Поветкина очень хорошая школа, он олимпийский чемпион и имеет всего одно поражение за карьеру — от Владимира Кличко. У него отличный удар, он прекрасно двигается, он оснащен технически и имеет гораздо больше опыта, чем Джошуа», — заключил промоутер.

Напомним, бой за титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября.

Поветкин рассказал о том, что настраивается исключительно на победу.