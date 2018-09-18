Капитан «Ливерпуля» готов остановить Неймара в матче Лиги чемпионов

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, чего ожидает от предстоящего матча с «ПСЖ» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sport24.

«Неймар — игрок мирового класса, но мы можем остановить его. Мы хорошая команда и можем стать проблемой для «ПСЖ».

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«ПСЖ» — очень хорошая команда, у них много хороших игроков. Это большое испытание для нас, но и вызов. Мы с нетерпением ждем этого противостояния. Мы готовы. Атмосфера на «Энфилде» будет наэлектризована. Идеальный матч для начала европейского сезона», — заявил капитан английской команды на пресс-конференции.

Матч состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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