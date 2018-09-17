Футболист «Зенита» Ерохин: игры за сборную приносят положительные эмоции

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Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин прокомментировал удачные матчи национальной команды, передает «Советский спорт».

Ерохин забил первый матч за сборную России в товарищеском матче против Чехии (5:1). Ранее россияне обыграли команду Турции (2:1) в Лиге наций.

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«Играть за сборную России — всегда ответственность и особенные эмоции, а после такого чемпионата мира хочется двигаться только вперёд. Настрой и правильная атмосфера в команде этому способствуют. Сейчас у нас официальные матчи в Лиге наций. Мы серьёзно подходим к этим играм. Тренеры правильно держат ту нить, которая есть в команде. Из этого всё и складывается», — рассказал футболист.

Также он отметил, что вызов в сборную добавляет положительные эмоции.

«Игры за сборную вообще приносят много положительных эмоции, тем более когда добиваешься хорошего результата, как в двух предыдущих матчах. Обе игры, официальная с Турцией и контрольная с Чехией, получились живыми и интересными. Поддержка была просто супер», — добавил он.