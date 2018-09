Автор фильмов о допинге в России прокомментировал решение WADA

Автор фильмов о допинге в российском спорте немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о решении комиссии по соответствию Всероссийского антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает «Советский спорт».

«WADA предприняло необычный шаг, опубликовав перед заседанием исполкома обновленную рекомендацию комиссии по соответствию о том, что РУСАДА должно быть восстановлено. Но WADA не опубликовало письмо из России, которое изменило их мнение. Что им приходится скрывать?», – написал на своей странице в твиттере Зеппельт.

