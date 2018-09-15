Голландские гонщики: Квят подписал контракт с «Торо Россо»
Голландские гонщики Роберт Дорнбос и Ник де Врис рассказали о том, что россиянин Даниил Квят вернулся в «Торо Россо», передает «Советский спорт».
«Он будет выступать за «Торо Россо» в следующем году. Контракт подписан. Состоится еще одно возвращение. Думаю, ни у кого прежде не было третьего шанса в Формуле-1. Его отправили домой, а теперь взяли обратно», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport.
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24-летний россиянин выступал за «Торо Россо» в 2014 и в 2016-2017 годах.
В минувшем сезоне Квят провел 15 гонок, в которых заработал лишь пять очков.
Ранее сообщалось, что Квят близок к возвращению в «Формулу-1».