Голландские гонщики: Квят подписал контракт с «Торо Россо»

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Голландские гонщики Роберт Дорнбос и Ник де Врис рассказали о том, что россиянин Даниил Квят вернулся в «Торо Россо», передает «Советский спорт».

«Он будет выступать за «Торо Россо» в следующем году. Контракт подписан. Состоится еще одно возвращение. Думаю, ни у кого прежде не было третьего шанса в Формуле-1. Его отправили домой, а теперь взяли обратно», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport.

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24-летний россиянин выступал за «Торо Россо» в 2014 и в 2016-2017 годах.

В минувшем сезоне Квят провел 15 гонок, в которых заработал лишь пять очков.

Ранее сообщалось, что Квят близок к возвращению в «Формулу-1».