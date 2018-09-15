В USADA недовольны решением WADA по РУСАДА

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В Американском антидопинговом агентстве (USADA) выразили обеспокоенность решением комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает «Советский спорт».

Об этом заявил глава USADA Трэвис Тайгерт.

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«Честно говоря, это очень дурно пахнет. WADA нужно прекратить эти манипуляции и опубликовать новые рекомендации комитета, а также любые данные от России, которая показывает, что они действительно соответствуют кодексу. Если они действительно соответствую, то это отлично. Тогда мы, наконец, получим доступ ко всем данным и допинг-пробам московской лаборатории, и справедливость может восторжествовать в тех сотнях случаев, где она была попрана», — приводит слова Тайгерта Reuters.

Ранее сообщалось, что бывшая тхэквондистка сборной России выступила против восстановления РУСАДА.