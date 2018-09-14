Два футбольных чиновника арестованы за подкуп судьи

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Полиция Руанды поместила под арест двух футбольных чиновников Руандийской федерации футбола из-за подозрений в подкупе судьи матча квалификации Кубка африканских наций с командой Кот-д'Ивуара, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что генеральный секретарь федерации Франсуа Режи Увайезу и комиссар по проведению соревнований Эрик Рухамириза были задержаны после сообщения арбитра из Намибии Джексон Паваза.

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В своем заявлении федерация опровергла попытку подкупа, отметив, что шокирована заявлениями Павазы. Организация утверждает, что произошедшее стало результатом недопонимания: арбитр попросил дополнительные 247 долларов на непредвиденные транспортные расходы, а федерация предоставила 1000 долларов, посчитав, что речь шла о всей бригаде судей.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ивуарийцев.

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