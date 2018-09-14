Румынские игроки отказались приезжать в сборную из-за музыки
Хавбек «КСУ Крайова» Разван Попа и защитник «ЧФР Клуж» Андрей Раду отказались от вызова в молодежную сборную Румынии, сообщает «Советский спорт».
Как рассказал советник президента Румынской федерации футбола Андрей Вочин, футболисты не приехали в сборную из-за манеле — стиля музыки, который играет в раздевалке команды.
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«Я пообщался с отцом Развана Попы, попросил его приехать в федерацию и объяснить все. Он рассказал мне о причинах. Манеле – одна из них. Я сказал ему: «Умоляю, приезжайте, здесь все поменялось», – приводит слова Вочина Telekom Sport.
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