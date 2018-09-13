Боксер Ковалев проведет бой-реванш против Альвареса

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Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой-реванш с колумбийцем Элейдером Альваресом, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал журналист канадского издания Journal de Montreal Матье Буле в своем твиттере. Официально об этом бое будет объявлено 14 сентября.

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Альварес является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

До этого 5 августа Ковалев не смог защитить титул чемпиона WBO, уступив Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.

На счету у россиянина 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Колумбиец же в своей карьере обошелся без поражений и ничьих: 24 победы (12 нокаутом).

Ранее Джошуа заявил, что намерен избивать Поветкина раунд за раундом.