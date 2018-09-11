Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» сравнил Роналду и Месси

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Аргентинский форвард «Боки Хуниорс», который в свое время играл в «Манчестер Юнайтед», Карлос Тевес сравнил тренировки нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

«Я всегда повторяю одно и то же: никогда не видел Месси в спортзале. Я вообще не видел, чтобы он тренировался, делал какие-то упражнения. У Месси все получается естественным путем, ему это дано. Хотя… Раньше он не тренировал удары со штрафных, а теперь забивает с них в девятки. Вот это он натренировал.

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Что касается Роналду, и это видят все женщины, он проводит в зале весь день! Он этим одержим. Он хочет быть лучшим во всем. Мы не начинали тренироваться даже в 9 утра, а в 8 этот сумасшедший был уже там! Ты приедешь в 7.30, а он уже будет там! Что, блин, надо сделать, чтобы он так рано не приезжал на тренировки? Однажды я приехал на базу в 6 утра, а этот чувак уже был там! Да ладно!» — цитирует Тевеса AS.

Ранее экс-защитник сборной Испании заявил, что Роналду будет сложновато забить 40 мячей за сезон.