Медведева была шокирована своими фанатами в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/11959033/RIAN_5631745.HR-pic905-895x505-44178.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила благодарность своим поклонникам на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве, сообщает «Советский спорт».

«Спасибо огромное моим дорогим болельщикам. Вы не представляете, какую веру в себя вы мне дарите. Честно говоря, я была абсолютно шокирована количеством баннеров, слов поддержки с трибун и просто вашей любви. Вы мой вечный двигатель», — написала вице-чемпионка Олимпиады в своем инстаграм-аккаунте.

Реклама

В воскресенье в Москве проходили контрольные прокаты российских фигуристов перед новым сезоном. В межсезонье Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, переехала в Канаду и начала тренировки у Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Медведева недовольна результатом произвольной программы на контрольных прокатах.