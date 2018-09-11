Тимати — Нурмагомедову: был о тебе лучшего мнения
Российский музыкант Тимати ответил на оскорбления в свой адрес со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».
Тимати накануне раскритиковал спортсмена за призыв запретить в Махачкале концерт Егора Крида, на что Нурмагомедов оскорбил музыканта.
«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал Тимати в комментариях под записью Нурмагомедова в инстаграме.
9 сентября в Махачкале был отменен концерт Крида из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что Тимати раскритиковал Нурмагомедова за высказывания в адрес Крида.
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Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю,я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят.