Тимати — Нурмагомедову: был о тебе лучшего мнения

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Российский музыкант Тимати ответил на оскорбления в свой адрес со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Тимати накануне раскритиковал спортсмена за призыв запретить в Махачкале концерт Егора Крида, на что Нурмагомедов оскорбил музыканта.

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«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал Тимати в комментариях под записью Нурмагомедова в инстаграме.

9 сентября в Махачкале был отменен концерт Крида из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Тимати раскритиковал Нурмагомедова за высказывания в адрес Крида.