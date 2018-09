Серена Уильямс оштрафована на $17 тысяч по итогам финала US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $17 тысяч по итогам финала Открытого чемпионата США, в котором она уступила японке Наоми Осаке, сообщает ТАСС.

Как передает Associated Press, по ходу первого сета 36-летняя американка была наказана предупреждением за подсказки со стороны тренера. Во втором сете Уильямс сломала ракетку и получила штрафное очко, а при счете 4:3 в пользу соперницы она вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив его в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм.

Реклама

Осака впервые в своей карьере стала победительницей турнира «Большого шлема».

Ранее триумфатор US Open извинилась за свою победу над Уильямс.

BREAKING: Serena Williams has been fined a total of $17,000 for three code violations during the U.S. Open final.