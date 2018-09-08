Тренер сборной России назвал самые сложные минуты в игре с Турцией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал матч с Турцией в рамках Лиги наций, передает Sport24.

«Последние минуты были самыми сложными в сегодняшней игре. Соперник выпустил атакующих игроков, и, естественно, мы немного подсели. Но благодарен футболистам — дотерпели, вырвали победу.

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У турок мобильная, техничная полузащита. Потому нам нужна была мобильная середина поля. Плюс Кузяев помогал в треугольнике атакующем, в том числе «подпирал» Дзюбу. Думаю, Кузяев хорошо справился со своей задачей. Хотя мы все знаем, что обычно он играет поглубже.

На поле против Турции вышли те, кто были лучше готовы. Понятно, что чемпионат мира придал ребятам уверенности. Вообще я рад, что стартовали в турнире с победой над очень хорошим соперником. Игра сложилась примерно так, как мы и предполагали. Идем дальше», — заявил Черчесов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Дзюба назвал голкипера Лунева «стеной».