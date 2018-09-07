Ригони опроверг свои слова о нежелании возвращаться в Россию

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Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды в итальянской «Аталанте», опроверг свои слова о нежелании возвращаться в Россию, сообщает «Чемпионат.com».

«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне все, что могли.

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Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушел в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», — заявил футболист.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за €10,5 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что не хочет возвращаться в Россию.