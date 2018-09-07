Бывший тренер сборной России: Черчесов познал многие тайны

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В преддверии матча в рамках Лиги Наций между сборными Турции и России бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев прокомментировал работу Станислава Черчесова, передает газета «Известия».

«За эти два года Станислав Черчесов стал опытнее и увереннее. Уверен, что наставник национальной команды познал многие тайны, которые раньше были для него за семью печатями.

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Работа со сборной — новый опыт для Черчесова, он сталкивался с разными проблемами, но со своей задачей справился. Его команда вполне пристойно показала себя на чемпионате мира», — заявил Игнатьев.

Матч состоится 7 августа в Турции и начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер сборной Шотландии предложил брать пример с команды России.