Россияне выиграли золото ЧМ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом

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Российские стрелки Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский выиграли чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе, установив новый мировой рекорд, сообщает Sport24.

Россияне побили предыдущее достижение на 6 очков — результат наших спортсменов 3535 очков.

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Второе место заняла сборная Китая с результатом в 3532 очка, а бронзу завоевали представители Белоруссии — 3526 очков.

В общем зачете российская команда располагается на второй строчке, имея в своем активе пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. Впереди лишь представители Южной Кореи (восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей), замыкает тройку лидеров команда Индии (четыре золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых).

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Чханвоне (Южная Корея) с 31 августа по 15 сентября.

Ранее россиянин Сергей Каменский завоевал золото чемпионата мира в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.