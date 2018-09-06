Россияне выиграли золото ЧМ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом
Российские стрелки Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский выиграли чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе, установив новый мировой рекорд, сообщает Sport24.
Россияне побили предыдущее достижение на 6 очков — результат наших спортсменов 3535 очков.
Второе место заняла сборная Китая с результатом в 3532 очка, а бронзу завоевали представители Белоруссии — 3526 очков.
В общем зачете российская команда располагается на второй строчке, имея в своем активе пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. Впереди лишь представители Южной Кореи (восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей), замыкает тройку лидеров команда Индии (четыре золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых).
Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Чханвоне (Южная Корея) с 31 августа по 15 сентября.
Ранее россиянин Сергей Каменский завоевал золото чемпионата мира в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.