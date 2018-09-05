Игрок сборной России не понимает формат нового турнира

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Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не понимает формат Лиги наций.

«Я вообще ничего не понял про Лигу наций, честно говоря. Ни кто с кем играет, ни в каких группах. Это отдельный турнир что ли? Я далек от этого. Понятно, что мы не решаем, какие проводить турниры. Когда говорят, с кем идти играть, то мы и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным — пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей», — цитирует футболиста «Российская газета».

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7 сентября сборная России сыграет с командой Турции в первом матче Лиги наций.

Ранее сообщалось, что российские футболисты прилетели в Трабзон.