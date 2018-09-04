Губерниев заявил об ошибке Устюгова

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Телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, какую ошибку допустил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов в деле о допинге. Об этом он рассказал в эфире НСН.

Спортивный комментатор предположил, что биатлонисту не следовало выходить из медийного пространства. Также он считает, что в подобных делах о допинге Россия всегда отстает на несколько шагов.

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«С моей точки зрения, Женя напрасно выпал из медийного пространства за последние четыре года. Дыма без огня не бывает. Уже появлялись данные о том, что у него аномальные показатели крови. Это было год назад или несколько месяцев назад. Вот нужно было тогда уже предпринимать попытки», — поделился своим мнением Губерниев.

Устюгов в свою очередь обвиняет Союз биатлонистов России (СБР) в том, что организация отказалась ему помочь после обвинений в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга.