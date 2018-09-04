«Монако» не называет сроки возвращения Головина

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин продолжается восстанавливаться после полученного повреждения голеностопа, сообщает Sport24.

В стане монегасков пока не знают, когда футболист сможет принимать участие в играх.

«Сейчас мы не знаем, когда он начнет играть. На неделе мы сообщим о медицинском отчете», — сказали в клубе.

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22-летний Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА за €30 млн, однако пока не провел ни одного матча за новый клуб из-за полученного повреждения.

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина в составе уступил «Марселю».