Конькобежец Кулижников высказался о возможной смене гражданства

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Российский конькобежец и трехкратный чемпион мира Павел Кулижников сообщил, что никогда не думал о смене спортивного гражданства.

Также он отметил, что останется в России при любых обстоятельствах, даже если не сможет попасть на еще одну Олимпиаду.

«Не собираюсь менять гражданство. Я — патриот России. Здесь мои люди», — цитирует спортсмена «РИА Новости».

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Кулижникова отстранили от участия на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Всякое может случиться. Жизнь, конечно, штука непростая. Но я патриот», — подвел итог Кулижников.

Ранее сообщалось о том, как выступают отстраненные россияне.