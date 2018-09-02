Чемпион НБА прошел индейский обряд и пожертвовал своему племени $110 тыс

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг прошел обряд прошел обряд в племени индейского народа группы сиу — Возвышающаяся Скала, сообщает «Советский спорт».

Как информирует The Score, 26-летний Ирвинг в 2016 году признался в своих индейских корнях и заявил, что происходит из племени Возвышающаяся Скала, однако покинул его еще ребенком. Вожди племени выяснили родословную баскетболиста, после чего он прошел обряд посвящения. По окончании церемонии чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получил имя «Маленькая гора».

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Также сообщается, что Ирвинг пожертвовал племени $110 тыс. Эти средства пойдут на развитие молодежных программ.

Ранее сообщалось, что игрок НБА арестован за хранение 60 грамм марихуаны.