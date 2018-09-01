Матч Хачанов — Надаль стал самым длинным на текущем US Open
Матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Рафаэлем Надалем стал самым длинным в карьере первой ракетки мира на US Open, сообщает Sport24.
Встреча продолжалась 4 часа 30 минут и закончилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу Надаля. Также эта игра является самой длительной на текущем US Open.
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В матче 1/8 финала Надаль встретится с грузином Николозом Басилашвили, который обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).