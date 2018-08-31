Промес попрощался со «Спартаком»

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Нидерландский полузащитник Квинси Промес покинул российский футбольный клуб «Спартак», пишет «Советский спорт».

«Я покидаю спартаковскую семью как игрок, но вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Пришло время для новой главы в моей жизни, но мы обязательно встретимся снова», — написал в своем твиттере 26-летний игрок.

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Ранее стало известно, что футболист проходит медобследование в испанской «Севилье». По имеющимся данным, Промес заключит с испанским клубом контракт на четыре года.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года. В составе красно-белых он провел в общей сложности 135 матчей, отметившись 66 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Он стал чемпионом России (сезон-2016/17) и бронзовым призером турнира (2017/18), обладателем Суперкубка страны (2017). В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл во всех пяти матчах, забил один мяч и сделал голевой пас. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей и забил пять мячей.

Ранее «Севилья» показала видосюжет, посвященный прибытию в расположение клуба полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.