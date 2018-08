Промес попрощался со «Спартаком»

Нидерландский полузащитник Квинси Промес покинул российский футбольный клуб «Спартак», пишет «Советский спорт».

«Я покидаю спартаковскую семью как игрок, но вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Пришло время для новой главы в моей жизни, но мы обязательно встретимся снова», — написал в своем твиттере 26-летний игрок.

Ранее стало известно, что футболист проходит медобследование в испанской «Севилье». По имеющимся данным, Промес заключит с испанским клубом контракт на четыре года.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года. В составе красно-белых он провел в общей сложности 135 матчей, отметившись 66 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Он стал чемпионом России (сезон-2016/17) и бронзовым призером турнира (2017/18), обладателем Суперкубка страны (2017). В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл во всех пяти матчах, забил один мяч и сделал голевой пас. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей и забил пять мячей.

Ранее «Севилья» показала видосюжет, посвященный прибытию в расположение клуба полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

I'm leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I'll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I'll never forget. It's time for a new chapter in my journey. We'll meet again! #QP pic.twitter.com/pVKqoOxiYd