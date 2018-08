Игроков «Ливерпуля» отправили печь пироги в качестве наказания

Футболисты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон, Наби Кейта, Кертис Джонс и Дэниел Старридж отправились печь морковные пироги в качестве наказания, сообщает «Советский спорт».

Главный тренер «красных» Юрген Клопп разделил своих подопечных на четыре команды, среди которых провел мини-турнир. Команда с вышеназванными футболистами потерпела поражение, за что была наказана приготовлением сладостей на весь клуб. Игроки с любопытством вчитывались в рецепт и готовили под руководством фитнес-тренер Коноллв Мерты.

Видеосюжет о приготовлении пирогов опубликован в официальном твиттер-аккаунте «Ливерпуля».

"I'm the Head Chef!" ‍



After defeat in Tuesday's four-team tournament in training, a forfeit awaited some members of the first-team squad and a member of the coaching staff (full story ➡️ https://t.co/hxryn4MIBr).



The forfeit?? The Melwood Cake Baking Tournament… pic.twitter.com/xz8vwSXwGx