Экс-биатлонист Васильев уверен в заговоре против России перед конгрессом IBU

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Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил уверенность в заговоре против России перед конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU).

«Если бы всего этого не было, то заявление было бы сделано раньше. Уведомление IBU сделано для того, чтобы выбить всех российских сторонников. Все направлено на то, чтобы выбрать своего кандидата, который будет дальше очернять российских биатлонистов. Тут все сшито белыми нитками», — заявил Васильев.

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Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке по биатлону неприятен факт скандала вокруг бывших спортсменов.