Стали известны стартовые составы «Мольде» и «Зенита» на ответный матч ЛЕ
Стали известны стартовые составы санкт-петербургского «Зенита» и норвежского «Мольде» на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
«Мольде»: Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хеуген, Аурснес, Сарр, Хуссейн, Странд, Холлан, Хестад.
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«Зенит»: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев, Дриусси, Заболотный.
В первом матче сине-бело-голубые были сильнее со счетом 3:1.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.