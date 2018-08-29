Тренер Нурмагомедова назвал сильные качества Макгрегора

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о сопернике своего подопечного ирландце Коноре Макгрегоре, передает «Советский спорт».

Наставник заявил, что считает экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) лучшим по борьбе в стойке.

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«Для меня Макгрегор — лучший боец в стойке во всем UFC. Это мое мнение. У нас нет никакого времени на подготовку к бою с ним в стойке. Я не собираюсь говорить: «О да, мы сделаем его там». Ну же, проснитесь. Это не сработает. Я не хочу, чтобы у нас был бой с Конором в стойке, он слишком хорош», — приводит слова Мендеса Eurobash.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер предоставит Макгрегору собственный зал для подготовки к бою с Нурмагомедовым.