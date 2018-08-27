Ребенок расплакался при виде Месси

Маленький болельщик «Барселоны» не смог сдержать слез при виде капитана и лидера команды Лионеля Месси, сообщает «Советский спорт».

Аргентинец раздавал автографы фанатам, когда в объектив камер попал ребенок, просивший Месси подписать футболку. Капитан сине-гранатовых исполнил просьбу болельщика, а также сделал с ним фотографию и погладил по голове. От этого поклонник пятикратного обладателя «Золотого мяча» растрогался еще больше.

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Видео трогательного момента опубликовано на официальной страницу каталонского клуба в инстаграме.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» хочет подписать Месси.