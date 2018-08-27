Во Флориде киберспортсмен открыл стрельбу после проигрыша

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В городе Джексонвилл, который находится в штате Флорида, во время киберспортивного турнира по видеоигре в американский футбол один из участников начал стрельбу, сообщает «Советский спорт».

По информации Los Angeles Times, один из киберспортсменов после проигрыша открыл стрельбу по другим участникам. Таким образом он хотел избавиться от соперников, которые помешали ему выиграть.

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Как сообщает источник, в результате стрельбы погибли четыре человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее бросивший сексуальную телеведущую геймер провалил второй турнир подряд.