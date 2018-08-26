Нурмагомедов ответил Макгрегору на его высказывания о кавказцах

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил своему сопернику, ирландцу Конору Макгрегору, рассуждавшему об отношениях чеченцев и дагестанцев, сообщает «Советский спорт».

«Единственное, что нас расстроило, — это что он не отметил Зубу (чеченского бойца ММА Зубайра Тухугова). А так всем дела реза хила («спасибо» на чеченском языке)», — написал боец в своем инстаграме.

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25 августа Макгрегор выложил фото Тухугова, подписав его словами: «Настоящий чеченец никогда не напал бы на другого чеченца в компании дагестанца. Настоящий чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это измена».

Макгрегор и Нурмагомедов готовятся к титульному бою, который возглавит турнир UFC 229. Поединок запланирован на шестое октября и состоится в Лас-Вегасе.

Ранее отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отказался отвечать оскорбившему его ирландцу Конору Макгрегорую