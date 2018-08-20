Маркизио намерен подписать контракт с «Монако»

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Экс-хавбек туринского «Ювентуса» и воспитанник клуба Клаудио Маркизио вероятнее всего продолжит карьеру во Франции, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Football Italia, 32-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Монте-Карло и готов подписать контракт с французским «Монако».

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Сообщалось, что помимо «монегасков» к итальянцу также проявляли интерес команды из Китая, французский «ПСЖ», испанская «Севилья» и португальский «Спортинг».

В составе туринской команды Маркизио является семикратным чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии. Кроме того, с «Ювентусом» хавбек дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Маркизио может подписать контракт с испанской «Севильей».