Член комитета РФС резко отозвался о фанатах ЦСКА из-за оскорбительных баннеров

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин резко отозвался о болельщиках московского ЦСКА, которые вывесили оскорбительные баннеры в адрес полузащитника столичного «Спартака» Романа Еременко, передает Sport24.

«Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно. Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…

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Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики», — заявил Созин.

Еременко раньше выступал в составе армейцев.

Ранее фанаты ЦСКА припомнили тренеру «Спартака» убийство двух девушек.