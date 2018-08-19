Президент Fight Nights Global: Александр Емельяненко войдет в топ-5 бойцов UFC

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не затерялся бы в Абсолютном бойцовском чемпионат (UFC), передает Sport24.

«Не скажу, что этот бой закрывает для Емельяненко двери в Bellator или UFC. Тони Джонсон хорошо смотрелся в Bellator, да и в UFC бы он не потерялся. Саша Емельяненко, думаю, большинство тяжеловесов, выступающих в этих промоушнах, в одни ворота обыграл бы. Он боец мирового уровня.

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Там выступают парни, которые о борьбе не имеют понятия, равно как борцы, выступающие там же, очень слабо смотрятся в стойке. Считаю Емельяненко бойцом первой пятерки UFC, какие бы проблемы с борьбой он не испытывал», — сказал Гаджиев.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном завершился вничью.

Ранее Александр Емельяненко показал разбитое лицо после боя с Джонсоном‍.